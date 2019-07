(ANSA) – MILANO, 6 LUG – Rinunciare alla prescrizione? “Su questo punto credo che la strategia la suggeriranno gli avvocati. Ma quello che dice il mio avvocato è che prima bisogna leggere il dispositivo della sentenza, perché altrimenti è difficile fare ogni riflessione”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se intende rinunciare alla prescrizione nel processo per gli appalti della piastra di Expo, per cui ieri è stato condannato. Il ricorso in appello “quello penso proprio di sì. Poi nelle forme e in che modo… Aspettiamo pazientemente. Io non è che sono in ansia, ormai gli effetti la sentenza li ha prodotti e su di me ieri li ha prodotti in maniera molto pesante”. “Andiamo avanti con fiducia. Lunedì – ha detto il sindaco – riferirò in Consiglio comunale, non è che abbia da raccontare molto di più, perché fino a che non leggerò il dispositivo non so cosa dire di più, ma mi sembra giusto riferire ai rappresentanti dei milanesi”.