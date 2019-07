(ANSA) – ROMA, 6 LUG – L’Unione sportiva Acli, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ha approvato le modifiche del suo Statuto, adeguandolo ai dettami della riforma del terzo settore. L’ok è arrivato all’unanimità dal Consiglio nazionale che si è riunito oggi a Torino in concomitanza con i Campionati nazionali di boccia paralimpica in corso al Sisport e organizzati da Us Acli e Federbocce. “La nostra associazione – fa sapere Damiano Lembo, presidente nazionale Us Acli – nonostante i suoi 70 anni, continua a essere al passo coi tempi e infatti oggi abbiamo aggiornato lo Statuto, adeguandoci al dettato normativo della riforma del terzo settore, preparandoci così a un nuovo futuro in modo da poter svolgere sempre meglio il nostro ruolo di educazione e crescita sociale attraverso lo sport. Siamo sempre attuali e pronti alla sfida futura nel terzo settore”.