(ANSA) – ROMA, 6 LUG – Mamma Meghan (in Dior) e papà Harry sorreggono il piccolo Archie, nel giorno del suo battesimo celebrato al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, decisione quest’ultima che ha deluso sudditi e fan. Ci sono adesso però le immagini, diffuse ancora una volta attraverso gli account social dei reali: un ritratto di Archie Harrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio- che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel giardino delle rose a Windsor. E la ‘foto di famiglia’, scattata dopo la cerimonia nella Green Drawing Room del castello. Attorno a Meghan con in braccio Archie, e ad Harry, ci sono i nonni del royal baby: Carlo e Camilla insieme con Doria Ragland, la madre di Meghan. Ci sono William e Kate (in Stella McCartney). Ma non c’è la regina Elisabetta, impegnata in un altro evento programmato in precedenza. Le immagini sono opera del fotografo Chris Allerton, che ha anche immortalato il matrimonio di Harry e Meghan nel maggio 2018.