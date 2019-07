(ANSA) – ROMA, 6 LUG – “Ancora non mi sembra vero, in questo momento sono carico di adrenalina. E’ stato molto difficile battere l’argentino Diego Schwartzman, dopo un incontro molto lungo, ma ora sono in estasi. Il match contro Federer? Voglio godermelo tutto: giocherò al 100 per cento ed entrerò in campo a testa alta”. Così il 23enne romano Matteo Berrettini commenta a Sky Sport il successo di oggi a Wimbledon, che gli ha permesso di qualificarsi per gli ottavi di finale del prestigioso torneo di tennis sull’erba. Lunedì Berrettini se la vedrà contro l’idolo di sempre Roger Federer. “La cosa più bella che mi è capitata nelle ultime ore, fra i tanti messaggi ricevuti? La videochiamata con mia nonna, che tifa Federer, ma questa volta farà il tifo per me”, ha confessato Berrettini.