(ANSA) – S.MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 7 LUG – È Micaela Tempesta, napoletana, la vincitrice della 19^ edizione del Premio Bindi assegnato sul palco dei Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure. “È tanto che suono e finora non avevo mai vinto niente – ha detto Tempesta al termine della kermesse -. adesso cosa mi aspetta? Non saprei, non faccio mai programmi a medio – lungo termine. Sicuramente so che dopo questa esperienza rientrerò a casa”. Tempesta, autodidatta, si è presentata sul palco cimentandosi con la cover di ‘Arrivederci’ di Umberto Bindi al pianoforte dimostrando abilità anche con gli strumenti tradizionali. Durante la serata si sono esibiti tutti e otto i finalisti. Ospite della serata Venerus, cantautore milanese di radici genovesi che ha ricevuto il premio New Generation. Non è mancato un omaggio a Joao Gilberto da parte dei musicisti e degli organizzatori del Premio Bindi che questa sera vedrà il suo epilogo con un omaggio a Fabrizio De André insieme a Franco Mussida della Pfm e Morgan.