(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 7 LUG – Il Papa all’Angelus ha chiesto di “pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di migranti in Libia. La comunità internazionale – ha detto il pontefice riferendosi a quanto accaduto alcuni giorni fa – non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime: il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti. Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i migranti più bisognosi”.