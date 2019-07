(ANSA)- MASSA (MASSA CARRARA), 7 LUG – Nubifragio con allagamenti a Massa (Massa Carrara) stamani dove nel centro storico il tronco di una grossa pianta si è spezzato andando a cadere vicino al Teatro Guglielmi. Nessuno risulta ferito. Sono in corso interventi dei vigili del fuoco sia per rimuovere l’albero, sia in generale per liberare altre strade della città da rami e altre piante cadute. Allagamenti hanno riguardato dei sottopassi e ci sono black out elettrici in varie zone. Il maltempo ha funestato anche la provincia. Rovesci importanti nella vicina Carrara dove il sindaco Francesco De Pasquale scrive sulla sua pagina Fb: “Visto l’improvviso nubifragio si raccomanda la popolazione di rimanere a casa e di non mettersi in auto. Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sta monitorando la situazione”.