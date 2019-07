(ANSA) – ROMA, 7 LUG – Doveva essere il giorno dei rovesci e invece Mike Teunissen si è tenuto la maglia gialla del 106/o Tour de France, dopo la cronosquadre disputata a Bruxelles e vinta dalla ‘sua’ Jumbo-Visma, in 28’57”, alle media di 57,2 km/h. Sui 27,6 chilometri del tracciato per le vie della capitale belga, la squadra giallonera ha messo in fila il Team Ineos, in ritardo di 21″ e la Deceuninck Quick-Step, a 22″. Nona la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali, a 37″. Nella generale Tenunissen adesso ha un vantaggio di 10″ sul belga Wout Van Aert, sull’olandese Steven Kruijswijk, sul tedesco Tony Martin e sul neozelandese Tony Bennett. Primo degli italiani Gianni Moscon, sesto, a 30″.