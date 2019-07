(ANSA) – FIUMICINO, 7 LUG – Comincia l’avventura cinese di Stephan El Shaarawy. Salutati i colori giallorossi, l’attaccante volerà questa sera, a breve, alla volta di Shangai per approdare allo Shanghai Shenhua, con un contratto triennale. “Ringrazierò sempre i tifosi della Roma per questi anni passati insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato insieme a me alla Roma: saranno sempre nel mio cuore”, ha detto il Faraone, sorridente, camicia azzurra, occhiali da sole, zainetto nero in spalla, qualche selfie prima di compiere il check-in all’aeroporto di Fiumicino per il volo di linea della China Eastern, previsto in partenza alle 21.10. Prima dell’imbarco alle 20.40 anche i saluti di alcuni viaggiatori cinesi che lo hanno riconosciuto e gli in bocca al lupo di alcuni passeggeri italiani, tifosi giallorossi.