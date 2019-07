CARACAS.- Este miércoles 10 julio CinexArt abre sus puertas para revelar los secretos del héroe arácnido en el cineforo sobre “Spider-Man: Lejos de casa”, la más reciente película de Marvel Studios que pone el broche final a la exitosa Fase 3 de la compañía, mostrando las consecuencias de los sucesos ocurridos en “Avengers: Endgame”.

Este encuentro con el superhéroe será conducido por el reconocido periodista Humberto Sánchez Amaya quien, junto con un excepcional panel conformado por Dave Da Silva de Un Cómic Más, la locutora Jeska Lee y el joven ilustrador Oscar Olivares, irán escudriñando la evolución del personaje en los últimos años y el cambio que provoca en él, la inesperada muerte de su mentor Tony Stark.

Este encuentro con Spider-Man será a partir de las 5 de la tarde, en CinexArt, en el piso 5 del Tolón Fashion Mall.

¡El rock se apodera de CinexArt!

Los espacios de esta sala experimental se llenarán de música una vez más, con el Tributo Sinfónico de Elton Jhon. A través de novedosos arreglos musicales el público podrá disfrutar de éxitos como “Your Song”, “Candle in the Wind” y “Can You Feel the Love Tonight”, interpretados magistralmente por la Orquesta de Violas Ricardo Narváez.

Una noche donde los fanáticos de la estrella británica también podrán conocer los secretos y los hechos más polémicos de la vida del artista con la proyección de “Rocketman”, dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por el actor Taron Egerton.

Esta cita con la música y el séptimo arte será el próximo 13 de julio a las 7:30 pm, en el piso 5 del Tolón Fashion Mall.

