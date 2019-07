(ANSA) – GENOVA, 08 LUG – Primo giorno di ritiro per il Genoa del neo tecnico Aurelio Andreazzoli che nel pomeriggio guiderà il primo allenamento. Sono 23, su 29 convocati, i giocatori che questa mattina si sono imbarcati all’aeroporto Cristoforo Colombo direzione Innsbruck da dove raggiungeranno Neustift sede del ritiro sino al 20 luglio prossimo. La lista dei partenti comprende infatti alcuni elementi che si aggregheranno al gruppo più avanti, come Hiljemark e Pandev attesi dall’11 luglio, o addirittura direttamente alla seconda fase della preparazione estiva, a Nantes dal 24 luglio al 4 agosto, come il portiere Radu e il difensore Zapata reduci rispettivamente dagli impegni delle loro nazionali per gli Europei under 21 e per la Coppa America. Sturaro proseguirà invece a Genova l’iter riabilitativo dopo l’operazione al legamento del ginocchio. Tra i giocatori previsti in ritiro figura anche Cristian Romero che non è partito: salvo sorprese dovrebbe tornare al Genoa in prestito e potrebbe raggiungere il ritiro mercoledì.(ANSA).