ROMA. – Un Faraone in Cina. E’ Stefan EL SHAARAWY, la cui avventura in Italia con la Roma sembra essere giunta ai titoli di coda. L’attaccante sta per approdare nel campionato cinese: giocherà, salvo clamorosi ripensamenti o imprevisti colpi di scena, nello Shanghai Shenua. Una grossa perdita per la squadra giallorossa, poiché l’ex milanista garantiva determinate prestazioni sulla fascia sinistra, sia in un ipotetico attacco a 3 che da centrocampista avanzato in un eventuale 4-4-2.

La squadra cinese è arrivata a El Shaarawy, dopo che CALLEJON avrebbe rifiuto il trasferimento in estremo oriente, per indossare la maglia della stessa squadra. Lo spagnolo attende una chiamata dal Napoli per rinnovare il contratto. Il club di De Laurentiis è protagonista di questa fase del mercato. Adesso punta a stringere per Mauro ICARDI, in uscita dall’Inter e non più nella (possibile) disponibilità della Juventus. Due le possibilità per l’argentino: o giocherà all’estero, oppure nel Napoli. Non vi sono altre strade praticabili, come ben sa Wanda Nara.

RODRIGO del Valencia è ritenuta l’alternativa a Icardi in casa partenopea, anche se per l’attaccante spagnolo servono – come per il collega di reparto – 60 milioni. Dalla Colombia non giungono buone nuove per il Napoli. Gol Caracol parla di un’intromissione dell’Atletico Madrid per JAMES RODRIGUEZ: il club spagnolo, secondo l’emittente, si farebbe preferire dal fantasista di proprietà del Real Madrid. Il capocannoniere del Mondiale 2014 in Brasile sarebbe destinato dunque a raccogliere l’eredità di GRIEZMANN, ormai del Barcellona. Una doccia fredda per il Napoli.

LAXALT, con l’arrivo di Theo FERNANDEZ è da considerare un giocatore in esubero in casa rossonera, per questo il Milan lo avrebbe messo sul mercato, valutandolo una quindicina di milioni. Al trottolino uruguagio sarebbero interessati Zenit San Pietroburgo e Atalanta. La Roma potrebbe accettare lo scambio fra GERSON, che vuole tornare in Brasile (Flamengo), e RODRIGO CAIO, il cui cartellino è a metà con il San Paolo.

Sul fronte Inter nessun’altra novità: Romelu LUKAKU è partito per la tournée del Manchester United, che è volato in Australia. Il cartellino del centravanti belga, che può pure fungere da esterno, è valutato dal club inglese un’ottantina di milioni. Per la stessa tournée nella terra del canguri è stato convocato anche POGBA, sul quale c’è sempre la Juventus.

Infine, colpo del PSG, che si è aggiudicato Mitchel Bakker, protettente difensore classe 2000 proveniente dall’Ajax. Il giocatore ha firmato un quadriennale e viene considerato un affare eccellente dagli operatori di mercato: si affiancherà a SARABIA e Ander HERRERA, già prelevati dal club parigino.