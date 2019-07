(ANSA) – FIUMICINO, 8 LUG – “Pau Lopez grande! Facci dimenticare Olsen!”: è il grido di uno dei tifosi giallorossi che hanno accolto così, in circa una trentina, il portiere spagnolo Pau Lopez all’aeroporto di Fiumicino. Un’accoglienza calorosa, sotto i flash di tanti fotografi, per Lopez che ha firmato volentieri molti autografi, anche su palloni, e posato per dei selfie, fermandosi in particolare con alcuni bambini. Il portiere ha poi lasciato in auto lo scalo romano in compagnia della moglie e dello staff giallorosso.