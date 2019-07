(ANSA) – ROMA, 8 LUG – “Vogliamo fare meglio della passata stagione, c’è rammarico per la seconda parte. Giocheremo un calcio di qualità, James Rodriguez è un elemento che ne possiede e ne mette tanta, però non è in questo momento un giocatore del Napoli. La volontà del club è di tenere i giocatori migliori, io non ho dato l’ok ad alcuna cessione. Ci saranno occasioni per valutare fino al 31 agosto, obiettivo è migliorare la squadra”. Così Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, a Dimaro (Trento), la sede del ritiro del Napoli. “Dobbiamo cercare di vincere, siamo stati competitivi”, ha aggiunto.