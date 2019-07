(ANSA) – ROMA, 8 LUG – Sorpresa a Wimbledon. Negli ottavi è uscita di scena la n.1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, eliminata in tre set dalla statunitense Alison Riske, n.55 del ranking, che ha avuto così la soddisfazione di accedere per la prima volta in carriera ai quarti di finale di una torneo del grande slam. La Riske ha avuto inoltre la forza di rimontare un set all’avversaria, terminando l’incontro sul punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 in un’ora e 37′ di gioco. La sconfitta ha interrotto una serie di 15 vittorie di fila della Barty, che sull’erba londinese era in campo per la prima volta da numero 1. La prossima avversaria di Riske uscirà dalla sfida in corso tra Serena Williams e Carla Suarez Navarro.