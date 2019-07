(ANSA) – GENOVA, 8 LUG – “Abbiamo belle aspettative, sicuramente non vogliamo ripetere quanto accaduto la stagione scorsa, che è stata molto sofferta, ma ci vogliamo divertire”. Lo ha detto il capitano del Genoa Mimmo Criscito prima di partire con la squadra per il ritiro in Austria. “C’è un allenatore nuovo e ci sono giocatori nuovi che dobbiamo conoscere – ha spiegato Criscito – il ritiro sarà l’occasione per tornare a fare gruppo”.