(ANSA) – ROMA, 8 LUG – Serena Williams approda ai quarti del torneo di Wimbledon per la 14/a volta in carriera battendo agevolmente in due set (6-2, 6-2) Carla Suarez Navarro, in un’ora e 4′ di gioco. In sette incroci la tennista spagnola non è ancora riuscita a vincere un set. La Williams prosegue così il cammino verso quello che sarebbe il suo ottavo titolo Wimbledon, dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Angelique Kerber. Nei quarti la Williams affronterà l’altra statunitense Alison Riske, che in precedenza aveva eliminato a sorpresa Ash Barty, numero uno del modo in carica.