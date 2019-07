(ANSA) – MILANO, 8 LUG – Niente calendario ”sfalsato” tra girone d’andata e girone di ritorno per la Serie A nella prossima stagione. Lo ha deciso l’assemblea dei 20 club, che hanno scelto l’opzione della compilazione del calendario con il metodo tradizionale ”a specchio” utilizzato finora. Il sorteggio dei calendari per la stagione 2019-20 si svolgerà il 29 o 30 luglio prossimo nella sede di Sky (data da definire in base alla disponibilità di Sky per gli studi). Allo stesso tempo, sarà effettuato uno studio sull’impatto, per la prossima stagione, di un sorteggio con modalità differenti. Nel corso dell’assemblea, le società hanno approvato il budget relativo alla stagione 2019-20 e inoltre deciso di prorogare l’Accordo collettivo Lnpa-Aic per una stagione, aprendo nelle prossime settimane un tavolo di lavoro.