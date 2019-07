(ANSA) – ROMA, 8 LUG – La giovane trentina Letizia Borghesi, 21 anni a ottobre, che gareggia per l’Aromitalia-Vaiano-Basso Bikes, ha vinto la 4/a tappa del Giro Rosa Iccrea di ciclismo, disputata fra Lissone e Carate Brianza (Monza-Brianza), su un percorso lungo 100,1 chilometri. La vincitrice ha avuto la meglio sulle compagne di fuga, Nadia Quagliotto (Alé-Cipollini) e Chiara Perini (BePink). Il gruppo è stato regolato dall’olandese Marienne Vos, vincitrice della 2/a e della 3/a tappa, che ha prevalso su Kirchman, Paladin, Van Vleuten e Sanguineti. La polacca Katarzyna Nieiadoma (Canyon-SRAM) ha conservato la maglia rosa. Si tratta di un successo davvero storico, perché da due anni un’atleta italiana non vinceva una tappa della corsa rosa. “Vengo da una stagione difficile, la squadra mi ha dato nuovi stimoli. La vittoria? Ancora non ci credo: ci ho messo tanta testa, ma il segreto è non mollare mai”, le parole della Borghesi.