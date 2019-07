(ANSA) – ROMA, 8 LUG – Podio italiano nella 4/a tappa del Giro Rosa Iccrea, con la trentina Letizia Borghesi che ha conquistato la vittoria più importante in carriera superando, nello sprint di Cariate Brianza, Nadia Quagliotto e Chiara Perini, autrici della fuga decisiva. L’attacco decisivo è partito a metà tappa, dopo il via da Lissone. Un podio tutto italiano al Giro Rosa Iccrea non si vedeva dal 2015 quando, a Pozzo d’Adda, Annalisa Cucinotta battè in volata Marta Bastianelli ed Elena Cecchini. La stessa Bastianelli, attuale campionessa europea, è stata l’ultima azzurra vincitrice di tappa al Giro, a Polla, nel 2017. “E’ il giorno più bello della mia vita, volevo andare in fuga, perché stavo bene. Siamo andate d’accordo inizialmente, poi la collaborazione tra noi tre era venuta meno. Ho dato tutto allo sprint: questa vittoria è per la mia famiglia, la squadra, i miei parenti”, le parole della Borghesi. La maglia rosa è rimasta sulle spalle di Katarzyna Niewiadoma, che ha un vantaggio di 20″ sulla Ludwig e di 25″ sulla Vos.