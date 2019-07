(ANSA) – ROMA, 8 LUG – “Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico e sono un corpo estraneo per quel sistema che in passato si è permesso di lucrare sulla pelle dei romani. Quel sistema di potere che ha messo in ginocchio Roma vorrebbe ora togliersi di mezzo la sindaca del MoVimento, perché non si è mai piegata”. Lo scrive in un post su facebook il vicepremier Luigi Di Maio. “Avanti Virginia, continua a combattere a testa alta. Noi siamo con te!”, aggiunge.