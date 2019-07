CARACAS – I Trotamundos de Carabobo hanno battuto per 85-82 i Guaros de Lara nella gara decisiva della Final Four della Coppa LPB. La gara tra valenciani e barquisimetani ha avuto come cornice il Palasport José Joaquín “papá” Carrillo, anche noto come Parque Miranda a Caracas.

Con questo successo, “el expreso azul” non solo interrompe un digiuno di 13 anni senza titoli, ma si vendica della polemica sconfitta subita nel 2018 nella finale della Liga Profesional de Baloncesto, allora i Guaros vinsero il trofeo in gara sette.

Il migliore in campo per il quintetto valenciano é stato il pivot dominicano Eloy Camacho che ha messo a segno 20 punti ed ha preso 9 rimbalzi. Nel roster dei Trotamundos ottimo lavoro anche per Stephan Moody, che ha segnato 16 punti. Nei Guaros, il migliore in campo é stato Heissler Guillent con 20 punti.

Alla vigila, la formazione favorita era quella barquisimetana e non ha deluso le aspettative. Sin dalla palla a due, i suoi campioni non stavano lasciando scampo all’expreso.

Nel primo quarto, José “Grillito” Vargas, Javier Carter, Heissler Guillent, Tyshawn Taylor ed Aaron Harper hanno messo a segno una tripla a testa ed hanno chiuso sul 24-19.

I Guaros hanno dettato legge anche nel secondo quarto, ma Trotamundos ha mantenuto il passo dei barquisimetani grazie a Jhornan Zamora autore di 10 punti. Si va al riposo sul 44-36 in favore dei Guaros.

Dopo il break, Trotamundos si é ripreso. Questo anche grazie all’ingresso di Miguel Ruíz che é stato una sorta di scarica elettrica per la squadra valenciana. El expreso ha avuto un rally di 11-2, riuscendo anche nel sorpasso chiudendolo 47-46.

Nell’ultimo quarto, le due squadre si alternavano il vantaggio. Quando mancavano 2:15 per il suono della sirena, i barquisimetani vincevano 82-79. Poi, i ragazzi di Néstor Salazar si sono ripresi ed hanno avuto una scia positiva di 6-0. Mentre i Trotamundos erano perfetti con i suoi lanci, i Guaros fallivano. Basta guardare il tabellino, la squadra barquisimetana ha fallito gli ultimi nove tiri, questa situazione ha permesso a Trotamundos di alzare il suo palmames con la prima edizione della Coppa LPB.

(di Fioravante De Simone)