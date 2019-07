BRASILIA. – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha un tasso di disapprovazione del 33%, il più alto in quasi tre decenni per un capo dello Stato: è quanto rivela un sondaggio pubblicato sul quotidiano Folha de Sao Paulo, secondo il quale anche l’indice di approvazione ha la stessa percentuale, 33%. In particolare, in base al rilevameno di Datafolha, effettuato tra il 4 e il 5 luglio, il capo di Stato ha un’immagine “buona o eccellente” per il 33% degli intervistati, “cattiva o pessima” per un altro 33% e “regolare” per il 31%.

Con questi numeri, Bolsonaro è il leader con il più alto tasso di rifiuto, nei primi sei mesi di governo, dal 1990: 29 anni fa, l’allora presidente Fernando Collor de Mello ebbe un’accettazione del 34% e un’immagine negativa del 20%. Il sondaggio mostra anche che gli indici di sostegno e di dissenso nei confronti di Bolsonaro rimangono stabili rispetto al precedente rilevamento, effettuato lo scorso aprile.

Negli ultimi tre mesi, le aspettative di chi considera positivamente l’esecutivo sono passate dal 59% al 51%, mentre le proiezioni negative sono rimaste stabili, oscillando tra il 23% e il 24%.