(ANSA) – ROMA, 9 LUG – “Siamo orgogliosi che la maggioranza in Commissione Trasporti, dopo un confronto non facile ma sicuramente costruttivo, abbia recepito il nostro emendamento per introdurre l’obbligo del casco fino ai dodici anni per i bambini che vanno in bicicletta”. Lo dice il deputato di Fi Roberto Rosso, primo firmatario dell’emendamento al nuovo codice della strada approvato in commissione Trasporti alla Camera che prevede l’obbligo di indossare il casco per i giovani ciclisti under 12.