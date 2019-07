(ANSA) – MILANO, 9 LUG – Daniele Bonera torna al Milan. L’ex difensore, 201 presenze in nove stagioni rossonere, sarà uno dei collaboratori di Marco Giampaolo. Bonera, che ha lasciato il Villarreal dopo quattro anni, è già a Milanello dove in queste ore la squadra si sta radunando per il primo allenamento, previsto per le 18. Tra i primi giocatori ad essersi presentati al centro sportivo, verso l’ora di pranzo, Suso, Lucas Biglia e Andrea Conti. Presente anche Daniel Maldini, arrivato a Milanello assieme ad alcuni compagni e non con il padre, attuale direttore tecnico del Milan. A completare lo staff di Giampaolo ci saranno l’allenatore in seconda Francesco Conti, i preparatori atletici Samuele Melotto e Stefano Rapetti, i preparatori dei portieri Salvatore Foti, Fabio Micarelli e Luigi Turci, ed il loro collaboratore Emiliano Betti.