(ANSA) – NAPOLI, 10 LUG – Dopo averla aperta con l’aiuto dei Vigili del fuoco, i Carabinieri hanno scoperto nel quartiere di Scampia a Napoli, dietro a un mattone, una cassaforte al cui interno c’era un revolver con caricatore pieno e matricola abrasa, un secondo revolver ed una semiautomatica con 19 cartucce ma anche 11 cartucce per revolver ed un paio di manette. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo radiomobile di Napoli. La scoperta durante una perquisizione nel lotto di edilizia popolare denominato “t/a” in via Federico Fellini. Al Rione Traiano invece i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno arrestato un 35enne poiché deteneva in casa una pistola semiautomatica con matricola abrasa dotata di puntatore laser e con 8 cartucce nel caricatore. L’uomo è stato trovato in possesso anche di un panetto di hashish del peso di circa un etto e 65 dosi di marijuana. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti da parte dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Napoli. (ANSA).