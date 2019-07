(ANSA) – PERTH (AUSTRALIA), 10 LUG – “Ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri giocatori, sia in entrata che in uscita. Ma, per quanto ne so, fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta, né per Paul (Pogba, ndr), né per altri. Lui, come la maggior parte dei nostri giocatori, ha un contratto lontano dalla scadenza. E noi siamo il Manchester United. Non dobbiamo bisogno di vendere”. Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del club inglese, così ha affrontato il tema del mercato nella prima conferenza stampa tenuta in Australia, dove il Manchester si trova per una tournee di 10 giorni. Pogba, in particolare, nelle mire di Juventus e Real Madrid, non è “mai” stato un problema, ha assicurato il tecnico. Solskjaer ha aggiunto di non aver notato alcuna differenza nel contegno o nel modo di allenarsi di Pogba. “In campo lavora sodo, è un vero professionista ed un ragazzo orgoglioso – ha detto Solskjaer – Paul non è mai stato un problema per me”.