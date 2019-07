(ANSA) – VENEZIA, 10 LUG – Dopo tre stagioni insieme, l’Umana Reyer Venezia, campione d’Italia, ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con Marquez Haynes, per volontà dell’ex capitano orogranata. La Reyer ringrazia Marquez “per il suo contributo in questi tre anni in cui sono stati raggiungiti insieme traguardi storici come due scudetti e una Fiba Europe Cup. Marquez resterà sempre uno di famiglia e a lui vanno i migliori auguri per il proprio futuro”, conclude la società lagunare.