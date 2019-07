(ANSAmed) – BEIRUT, 10 LUG – L’inviato speciale Onu per la Siria Geir Pedersen è arrivato nelle ultime ore a Damasco per attesi incontri con le autorità governative siriane. Lo riferisce la tv di Stato siriana, affermando che Pedersen è arrivato ieri sera da Beirut e che oggi comincerà una serie di incontri istituzionali. Secondo media libanesi e panarabi, Pedersen è a Damasco per discutere della formazione del controverso comitato costituzionale composto da 150 personalità del governo, delle opposizioni e altre figure dette indipendenti. L’inviato Onu è in Siria dopo aver incontrato nei giorni scorsi le autorità di Mosca, alleate del governo siriano. Da oltre un anno si parla della creazione del comitato costituzionale descritto da Pedersen al suo arrivo a Damasco come uno strumento per tenere aperta la porta al più ampio processo negoziale tra le parti in guerra in Siria.