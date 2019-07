(ANSA) – UDINE, 10 LUG – “Sono molto motivato e voglioso, contento che sia iniziata questa preparazione. La squadra non è ancora al completo, ma abbiamo iniziato a lavorare bene”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Igor Tudor, nella prima conferenza stampa della nuova stagione sportiva che, a differenza delle ultime due, comincia dall’inizio, convinto così che sia “più semplice partire”. Tudor ha anche anticipato che è intenzionato a cambiare modulo. “C’è l’idea di non partire con il 3-5-2; abbiamo già parlato con la società per cambiare, ma per farlo bisogna anche avere gente con caratteristiche diverse”. “L’anno scorso abbiamo faticato in fase offensiva – ha aggunto – 37-38 gol con 2 rigori sono pochi, sono quasi un gol a partita. Bisogna fare di più”.