(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Il doping è stato un errore, ma non cambierei nulla in carriera: sono orgoglioso di quello che io e le squadre nelle quali ho militato abbiamo fatto per vincere il Tour. E, se tutti fossimo stati puliti, avremmo vinto lo stesso tanti Tour de France”. Così Lance Armstrong, che oggi ha 47 anni, in un’intervista a NBC Sports. Il texano si è visto cancellare, in un colpo solo, ben sette vittorie nella Grande bloucle, dopo le indagini dell’Agenzia antidoping statunitense. “In quegl’anni abbiamo lavorato più duramente di altri – le parole dell’ex corridore -. Io ho deciso di fare quello che ho fatto. Sapevo a cosa andavo incontro, gareggiando in Europa, sapevo che non sarebbero bastati i pugni, ma sarebbero serviti i coltelli. Poi, sono apparse le pistole: a quel punto sono andato in un negozio di armi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per vincere: non era legale, non era la decisione migliore, ma non cambierei nulla”.