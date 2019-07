(ANSA) – MULTAN (PAKISTAN), 11 LUG – Dieci persone sono morte e 64 rimaste ferite in uno scontro tra una treno passeggeri e una merci nella città meridionale pachistana di Rahimyar Khan. Il treno merci era fermo quando quello passeggeri lo ha colpito in velocità alla stazione ferroviaria di Walhar, nella provincia orientale del Punjab. I feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche l’esercito. In un comunicato, il premier Imran Khan si è detto molto rattristato dalla notizie dell’accaduto e ha ordinato al ministro delle ferrovie Sheikh Rashid Ahmad di “prendere misure d’emergenza per contrastare il decennale fallimento dell’infrastruttura ferroviaria” e garantire standard di sicurezza. Gli incidenti ferroviari sono comuni in Pakistan a causa delle scarse infrastrutture e della negligenza delle autorità ferroviarie.