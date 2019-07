(ANSA) – BOLOGNA, 11 LUG – La Guardia di Finanza di Ravenna ha arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un imprenditore originario di Roma per peculato in concorso con altre tre persone. Avrebbero commesso illeciti nella gestione dei servizi di biglietteria e bookshop di siti culturali della città: il Museo Nazionale, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe ed il Mausoleo di Teodorico, questi ultimi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’ordinanza, emessa dal Gip su richiesta della Procura Ravennate, è stata adottata sulla scorta delle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle. E’ convocata per le 11 una conferenza stampa al comando provinciale della Gdf, con il procuratore Alessandro Mancini, il comandante provinciale, colonnello Andrea Fiducia, e del comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria, tenente colonnello Pasquale Arena.