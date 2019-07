(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Icardi (7.210 citazioni), Dzeko (6.056) e De Ligt (5.432) sono i protagonisti del calciomercato di cui più si è parlato sui mezzi di informazione italiani nell’ultimo mese. A mettere in evidenza questi dati è il monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog. A spingere sui media Icardi sono le voci sulla possibile cessione della punta interista alla Juventus o, in alternativa, al Napoli. Le trattative, però, pare siano arrivate a un punto di stallo e si dovrà attendere ancora del tempo per la soluzione definitiva della vicenda. L’attaccante della Roma Dzeko dovrebbe approdare sulla sponda interista di Milano e pare siano stati offerti 12 milioni di euro per il suo cartellino. Il dibattito mediatico sul possibile arrivo di De Ligt alla Juve si è intensificato negli ultimi giorni, e secondo molte voci Raiola starebbe ormai trattando con l’Ajax sui bonus.