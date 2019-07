(ANSA) – MILANO, 11 LUG – La Primavera dell’Inter sarà guidata ancora da Armando Madonna. Lo ha ufficializzato il club nerazzurro, rendendo noti i nomi degli allenatori delle squadre giovanili per la stagione 2019/20. Nello staff dell’Under 19 saranno presenti due ex interisti come Nicola Beati (campione d’Italia Primavera nel 2002) e Paolo Orlandoni (terzo portiere dal 2005 al 2012). Tra gli altri allenatori, Andrea Zanchetta guiderà la nuova squadra Under 18, mentre un altro ex nerazzurro come Cristian Chivu sarà alla guida della formazione Under 17 dopo l’esperienza positiva con l’Under 14. Infine, Gabriele Bonacina e Paolo Annoni saranno sulla panchina rispettivamente dell’Under 16 e dell’Under 15.