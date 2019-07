(ANSA) – PESARO, 11 LUG – Nei prossimi giorni saranno esposti 25 cartelli lungo tutto il litorale di Pesaro, da Baia Flaminia a Sottomonte, contro l’abusivismo. Lo annuncia l’assessore alla sicurezza e alle attività economiche del Comune Riccardo Pozzi. Sui cartelli c’è scritto: ‘Vietato acquistare prodotti o servizi da venditori non autorizzati. Il commercio dei prodotti contraffatti aumenta l’illegalità e danneggia l’economia’. “L’obiettivo – afferma l’assessore – è educare gli acquirenti a non comperare da abusivi, nella logica della sensibilizzazione. Si tratta infatti di attività illegali e di merci contraffatte, per le quali non sono state pagate né tasse né iva.”. “Siamo in presenza di un furto alle imprese – conclude Pozzi -, un danno allo Stato, un crimine alla società. Seguiranno azioni concrete per ostacolare il fenomeno”. (ANSA).