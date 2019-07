(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Il design si ispira alla mitologia romana e in particolare a Giove, il “Re degli Dei” secondo gli antichi romani. E’ questa la principale caratteristica della nuova maglia della Roma da trasferta che come per la prima divisa ha per elemento caratterizzante il fulmine che in questo caso corre lungo tutta la parte frontale: la saetta attraversa il petto dalla spalla sinistra fino al fianco destro, con bordi frastagliati caratterizzati da vivaci sfumature rosse, arancioni e gialle. La divisa Away della formazione giallorossa per questa stagione è completata da pantaloncini rossi e calzettoni bianchi con un fulmine orizzontale giallo, lo Swoosh Nike e la scritta “‘AS Roma” in rosso. “Quando si mettono insieme colori della Roma e il grande retaggio mitologico della città – spiega Pete Hoppins, Apparel Senior Design Director di Nike Football – si ottiene un mix potentissimo. Il tema del fulmine è un concept molto forte per la stagione 2019-20”.