(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Martedì 16 luglio il Csi Roma, in collaborazione con Assocalciatori, propone il Trofeo di calcio a 5 Memorial Jo Cox che metterà di fronte la Nazionale femminile parlamentari a una rappresentativa di giornaliste. Il calcio d’inizio del match, in programma negli impianti del Csi Roma in Lungotevere Flaminio, è previsto per le 20,30. Giunto alla 4/a edizione, e dedicato alla memoria della parlamentare inglese Jo Cox, assassinata per le sue idee politiche, anche quest’anno il Trofeo di calcio a 5 si disputerà nell’ambito di Estate Csi. Nella scorsa edizione si sono imposte le giornaliste allenate dal vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale. La partita sarà anche occasione per promuovere il progetto Aic #FACCIAMOGLIUOMINI contro la violenza sulle donne. Un messaggio volto a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni, attraverso il calcio e lo sport il cui messaggio è universale, a impegnarsi su un problema frutto di stereotipi culturali ed educativi sbagliati, presenti atavicamente nella nostra società.