(ANSA) – ROMA, 11 LUG – L’eccellenza della vela con le regate d’altura e la Coppa America. Questo il tema che affronta nella puntata di oggi giovedì 11 Luglio la Rubrica L’Uomo e il Mare come sempre condotta da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti. Il rotocalco dedicato al mare alla vela ed ai suoi personaggi, in onda oggi alle 16.30 su RaiSport +HD ed in replica alle 23.30 sullo stesso canale ripropone in apertura la cronaca della regata d’altura più famosa del mediterraneo: la 67 ma edizione della Rolex Gìraglia. In conclusione speciale su Luna Rossa con le voci dei protagonisti aspettando la presentazione ufficiale della barca. Il nuovo Ac75 che sarà varato nelle acque di Cagliari nel mese di Agosto.