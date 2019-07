(ANSA) – ROMA, 11 LUG – La rumena Simona Halep si è qualificata per la finale del torneo femminile a Wimbledon, battendo in due set l’ucraina Elina Svitolina. Halep, testa di serie n.7, si è imposta in due set con il punteggio di 6-1, 6-3, dopo in 1h14′ di gioco. L’altra semifinale, al via tra poco, vede di fronte la statunitense Serena Williams e la ceca Barbora Strycova.