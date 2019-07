(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Il caso Koscielny tiene in ansia i tifosi dell’Arsenal, dopo che il difensore centrale francese si è rifiutato di salire sull’aereo che porta in ‘Gunners’ negli Stati Uniti, dove prenderanno parte all’International Champions Cup. “Siamo molto delusi dal comportamento di Laurent – si legge in un comunicato del club – che va contro le nostre disposizioni. Speriamo che la vicenda si risolva”. Dal canto suo, il giocatore, che l’anno scorso fu costretto a rinunciare a fregiarsi del titolo mondiale con la Nazionale francese – a causa della rottura del tendine d’Achille – avrebbe fatto sapere di voler risolvere il proprio contratto, allo scopo di cambiare squadra. Per questo si sarebbe rifiutato di partecipare alla trasferta statunitense. Koscielny ha l’ultimo anno di contratto con l’Arsenal e, a 33 anni, potrebber voler tornare in patria, per giocare nella Ligue 1.