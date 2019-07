(ANSA) – GENOVA, 11 LUG – Si svolgeranno sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison Murillo, neoacquisto della Sampdoria. Domani è atteso in Italia, dopo le visite raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro a Ponte di Legno. E’ stato prelevato dal Valencia per 2 milioni con la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni, compresi i bonus, per il 27enne, che ritorna in Italia dove aveva militato dal 2015 al 2017 con la maglia dell’Inter. E’ destinato all’addio, invece, il trequartista Gaston Ramirez, diretto allo Spartak Mosca per una cifra leggermente superiore ai 12 milioni. Il calciatore uruguayano lascerà la Sampdoria dopo due stagioni in cui ha collezionato 55 presenze, realizzando 7 gol.