(ANSA) – NEW YORK, 11 LUG – Se lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti si teme l’arrivo del primo uragano della stagione, per 40 milioni di americani è allarme per l’ondata di caldo torrido che colpirà nelle prossime ore. Circa 32,9 milioni di persone sono allertate per l’emergenza dall’Alabama al Texas. In citta’ come Dallas, Memphis, St. Louis e Oklahoma City l’indice di calore potrebbe arrivare a 46 gradi. Altri 6,5 milioni sono in allarme per eccesso di calore: in Arizona, secondo il National Weather Service, le temperature domani e sabato potrebbero arrivare ad un indice di calore di 48 gradi, anche nella capitale Phoenix. Gli esperti invitano i residenti a rimanere idratati bevendo molti liquidi, evitare bevande alcoliche o zuccherate e anche l’acqua troppo fredda, che potrebbe causare crampi allo stomaco.