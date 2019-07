(ANSA) – ROMA, 11 LUG – “E’ stata bellissima tappa, che si è rivelata dura fin dai primi chilometri: nel finale, poi, non sono mancati gli attacchi. Tuttavia, la mia squadra è stata perfetta a tenere il gruppo sotto controllo e io, nell’ultima salita, ho cercato di muovermi come meglio potevo. Ancora non ci credo di avere colto la mia 24/a vittoria al Giro. E’ una cosa fantastica”. Così Marianne Vos, dopo il traguardo della 7/a tappa del Giro Rosa Iccrea di ciclismo, nella quale ha centrato la terza vittoria del 2019. “Difficile prevedere chi salirà sul podio a Udine, domenica prossima – aggiunge -. La Van Vleuten? Negli ultimi anni ha fatto dei progressi incredibili, diventando una scalatrice straordinaria. Al momento non si può fare molto contro di lei. Complimenti per quello che sta facendo e per i progressi”.