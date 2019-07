(ANSA) – ROMA, 11 LUG – “Il via libera del Senato alla riduzione del numero di deputati e senatori è il penultimo voto per l’approvazione di una riforma epocale. Manca solo un passo e il taglio di 345 parlamentari sarà realtà. È un buon giorno per l’Italia”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. “Pd e Forza Italia hanno provato a fermare il cambiamento, votando contro la riforma. Oggi ha vinto la coerenza e la determinazione della maggioranza”, aggiunge. “Questo percorso ci porterà nella Terza Repubblica”.