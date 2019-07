(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Prima riunione del tavolo delle regole per la riforma dello statuto di Forza Italia. All’incontro, che si è tenuto a Roma nella sede del partito, hanno partecipato i due coordinatori nazionali, Mara Carfagna e Giovanni Toti, i due capigruppo, Annamaria Bernini e Maristella Gelmini e il vicepresidente del partito, Antonio Tajani. “I cittadini non vivono di pane e primarie, ma di contenuti e programmi per la crescita e le imprese: serve un Giro d’Italia delle idee per costruire una Forza Italia 4.0”, afferma Gelmini. “Credo che serva pensare più ai contenuti e meno alle regole”, dice anche Bernini. “Ci rivedremo tra dieci giorni. In quell’occasione dovremo tirare le somme, confrontare i vari documenti e vedere se c’è una proposta unitaria” sulle nuove regole di Forza Italia, comprese le primarie. “Se son rose fioriranno…”, è invece il commento di Toti.