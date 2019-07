(ANSA) – SANTA MARGHERITA LIGURE, 11 LUG – Stop alle sigarette sulle spiagge A Santa Margherita Ligure. Firmata ordinanza del sindaco con cui si vieta il fumo sugli arenili salvo in aree appositamente delimitate. Il provvedimento entrerà in vigore il 15 luglio e durerà fino al 30 settembre. “Al di là dell’aspetto salutare del provvedimento e del rispetto a chi dà fastidio il fumo del vicino d’ombrellone – spiega il sindaco Paolo Donadoni – si tratta di una scelta per tutelare maggiormente il nostro mare, le nostre spiagge, il nostro ambiente. Uno dei fattori di maggior inquinamento delle acque sono proprio le cicche che finiscono in mare o abbandonate sulle spiagge. Creare delle zone fumatori consente una miglior convivenza con chi non fuma e un maggior controllo per lo smaltimento delle cicche”. L’ordinanza sottolinea che non si potranno gettare “rifiuti prodotti da fumo” sul suolo, nei tombini e nelle acque. Fino a 500 euro la sanzione per i trasgressori. Le spiagge si stanno attrezzando per creare apposite aree fumatori.