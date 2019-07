CARACAS – L’attesa é finita! Oggi, in una conferenza stampa che si é svolta nella sede del Comitato Olimpico Venezuelano é stato svelato il nome dell’atleta portabandiera nei Giochi Panamericani, ad avere l’onore di sventolare il tricolore nazionale sarà la judoca Elvismar Rodríguez (22 anni).

“Sono felicissima, contenta, emozionata per essere la portabandiera del Venezuela nei Panamericani. É un onore! Darò il meglio di me per portare a casa la medaglia d’oro” ha dichiarato in un video la campionessa originaria dello stato Bolívar che ricevuto il 38.89 % dei voti.

Rodríguez, parteciperà nei giochi che si svolgeranno a Lima tra il 26 luglio ed 11 agosto, nella categoria 70 chilogrammi. La judoca ha nel suo palmares una medaglia di bronzo vinta nei Giochi Olimpici della Giuventù disputati a Nanchino nel 2014 ed ha rappresentato la terra di Bolívar nei Giochi Olimpici di Rio 2016 dov’é stata eliminata al primo turno.

Durante l’incontro coi media é stato annunciato che 287 atleti rappresenteranno il paese nei Juegos Panamericanos. Gli sportivi saranno impegnati in 43 discipline, 21 di questi assegneranno pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

“Abbiamo grandi aspettative con questa delegazione dove spiccano campioni come Antonio Díaz nel kata. Senza dimenticarci dell’atletica dove abbiamo pezzi da novanta come: Yulimar Rojas, Robeilys Peinado ed Eure Yánez, nel judo ci sono Anrriquelis Barrios e la nostra portabandiera Elvismar Rodríguez. A loro si aggiungono Ruben Liamardo nella scherma e le nuove discipline come il surf con Rosanny Álvarez e Francisco Bellorín e la bmx freestyle con Daniel Dhers” spiega Eduardo Álvarez, presidente del Comitato Olimpico Venezuelano.

L’obiettivo della delegazione venezuelana é quello di portare a casa 10 medaglie d’oro e di migliorare la prestazione dei Panamericani di Toronto 2015 quando i creoli tornarono a casa con 50 medaglie: 8 ori, 22 argenti e 20 bronzi.

(di Fioravante De Simone)