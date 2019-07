(ANSA) – AOSTA, 12 LUG – Sono riprese stamane le operazioni di ricerca e recupero dell’alpinista polacco caduto, nel pomeriggio di ieri, in un crepaccio alla base della parete Sud del Breithorn centrale, nel gruppo del Monte Rosa, a circa 3.900 metri di quota. Si trova a oltre 25 metri di profondità e all’interno del crepaccio la neve dovuta al crollo del ‘ponte’ di superficie ostacola i soccorritori. Viste le dimensioni ristrette, le guide possono calarsi soltanto una alla volta, procedendo in profondità aprendosi un varco con l’impiego di motosega e demolitore. Inoltre nelle vicinanze vi sono altri crepacci, non visibili né individuabili e il vento in quota è forte. Sul posto operano il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza. (ANSA).