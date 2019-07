(ANSA) – GENOVA, 12 LUG – Furto in casa del sindaco di Genova e commissario straordinario per il ponte Morandi Marco Bucci. Dalla sua casa in via Alessi, a Carignano, sono spariti un Rolex e alcuni gioielli. Il furto, come raccontato dal sito di Telenord, e ripreso da altre testate, risalirebbe al 29 giugno. Il primo cittadino si era concesso due giorni di vacanza con la moglie subito dopo l’abbattimento delle pile 10 e 11 con l’esplosivo, avvenuto il 28 giugno. Quando Bucci è tornato a casa ha visto che mancavano i gioielli e il prezioso orologio. Il sindaco ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero segni di effrazione alla porta di ingresso o alle finestre. (ANSA).